Sakarya’nın Hendek ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında, aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı. Kazada mobilya fabrikası sahibi Murat Korkmaz (62) ve eşi Havva Korkmaz hayatını kaybederken, araç sürücüsü U.K. ile diğer otomobildeki Tuna T. ve M.B. yaralandı. Yaralılardan Tuna T.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçlardan çıkarılan yaralılar Hendek Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Korkmaz çiftinin Zonguldak’tan İstanbul’a tedavi için yola çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA