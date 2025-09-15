Fenerbahçe, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın bordo-mavili kulübün resmi hesabından yaptığı açıklamalara sert bir yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Doğan’ın görevde kaldığı sürece Kulüpler Birliği Vakfı faaliyetlerine katılmayacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan’ın açıklamaları seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en net örneğidir. 3 Temmuz, FETÖ’nün ülkemize kurduğu en büyük kumpasın adıdır ve bu kumpasın en ağır bedelini ödeyen kulüp Fenerbahçe’dir. Bu gerçek yalnızca camiamızın değil, devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın da tescil ettiği bir hakikattir. Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde dahi ‘Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi’ olarak yer almaktadır. Buna rağmen hâlâ ‘şike’ söylemini dile getirenler, kimin değirmenine su taşıdığını açıkça göstermektedir. Fenerbahçe, 3 Temmuz’da nasıl dimdik durduysa bugün de durmaya devam edecektir. 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe’dir ve kupamız müzemizde yer almaktadır.”

Sarı-lacivertli kulüp, Kulüpler Birliği Vakfı’ndaki tutumunu da netleştirdi:

“Fenerbahçe’ye ‘şikeci’ diyen bir başkanın arkasında durmayız! Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz. Ne dün kumpasçılara boyun eğdik ne de bugün ucuz siyaset oyunlarına boyun eğeriz. Fenerbahçe’nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir. Kimse bu gerçeği değiştiremez.”