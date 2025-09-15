Kaza, saat 12.30 sıralarında kırsal Deydinler ile Dipsizgöl mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Saffet T. (30) yönetimindeki 16 BNR 026 plakalı otomobil, bir kafenin demir bahçe kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, sürücü ile araçtaki eşi Aybüke T. (25) ve çocukları Muhammed Aybars T. ile Ali T. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ELDİVENDEN BALON YAPTILAR

Muhammed Aybars T. sedyedeki annesinin, Ali T. ise babasının kucağında hastaneye getirildi. Sağlık ekipleri, ağlayan kardeşleri sakinleştirmek için lateks eldivenlerini şişirerek balon yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.