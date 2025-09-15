Türk Kızılay Seydişehir Şubesi, üniversiteye kayıt dönemi dolayısıyla 12-13-14 Eylül tarihlerinde Kredi Yurtlar Kurumu önünde ikram çadırı kurdu. Şehre yeni gelen öğrenci ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kızılay Seydişehir Şubesi Başkanı Mehmet Karyağdı, 'Amacımız ailesinden ayrılan ve eğitime gelen öğrencilerin burada yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bu etkinlikle hem öğrencilere destek olmayı hem de ailelere moral vermeyi amaçladık. Kızılay olarak her zaman gençlerimizin yanındayız.' şeklinde konuştu.