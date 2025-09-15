Nurdağı’nda, 26 yıl önce eşi Halil’i kaybedince oğlu Ahmet ve gelini Melek ile birlikte yaşamaya başlayan Emine Güler, 10 yıl önce halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödem hastalığına yakalandı. 5 çocuk annesi Güler, gördüğü tedavilere rağmen bacaklarındaki şişlikler nedeniyle yürüyemez ve desteksiz hareket edemez hale geldi. Emine Güler, aradan geçen zamanda 75 kilodan 160 kiloya ulaştı.

Hareket edemediği için 3 yıldır evden çıkamayan Güler’e Ökkeş Baba Vakfı tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. Vakfın başkanı Süleyman Arslan, özel ölçekli 250 kilo taşıma kapasitesine sahip tekerlekli sandalyeyi Emine Güler’e teslim etti. Destekle tekerlekli sandalyesine oturan Güler, pencereye kenarına gidip uzun süredir göremediği dışarıya baktı. Emine Güler, tekerlekli sandalyeyi hediye edenlere dualar edip, dışarı çıkabileceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu hastalığa 10 yıl önce yakalandım. Son 3 yıldır yerimde kımıldayamaz, yatakta sağa sola dönmez oldum. Nereye gittiysem tedavimi yapamadılar. 3 yıldır evde adeta hapis hayatı yaşıyordum. Tekerlekli sandalyem ile oğlum izinli olduğu gün beni dışarıya çıkaracak, parka götürecek, çocukların oynadıklarını göreceğim. İnsan arasına çıkıp, komşularımın yüzünü göreceğim için mutluyum” dedi.

Vakıf başkanı Arslan ise "Teyzemizin özel taşıma kapasiteli tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrenip, vakıf olarak harekete geçtik. 250 kilo taşıma kapasitesi olan özel ölçekli tekerlekli sandalyemizi temin ederek, bugün Emine Teyzemize teslim ettik. Bugün teyzemizin yüzünü güldüğünü görmek, onun sevincine ve mutluluğuna ortak olmak bizi de mutlu etti" diye konuştu.