Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yı 4-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde En Nesyri attığı iki golle, Talisca ise oyuna sonradan girip kaydettiği iki golle galibiyetin mimarı oldu.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti. Fenerbahçe mücadeleye Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Brown’la başlarken; Gaziantep FK sahaya Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Abena, Melih Kabasakal ve Rodrigues’le çıktı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta kaleciden dönen topu tamamlayan En Nesyri, Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. 21. dakikada ise Asensio’nun pasında bir kez daha sahneye çıkan En Nesyri, farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, 80. dakikada Talisca’nın serbest vuruş golüyle skoru 3-0 yaptı. Brezilyalı oyuncu 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

Gaziantep FK’da Abena 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki çıkışını sürdürürken Gaziantep FK sahasında ağır bir yenilgi aldı.