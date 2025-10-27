Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.47’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. Sarsıntının ardından bölgede büyüklükleri 1,8 ile 4,2 arasında değişen artçı depremler yaşandı.

Sındırgı’da bazı binaların hasar gördüğü ve yıkımların meydana geldiği bildirildi. İlçede panik yaşanırken, vatandaşlar geceyi güvenli alanlarda geçirmeye başladı.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, depremin ardından yaptığı açıklamada, “Tüm ekiplerimizle sahada ve teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımız bizlere 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise ilçede yaklaşık beş binada yıkım olduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu:

“Hasarlı ve riskli binalardan uzak duralım. Artçı sarsıntılar devam edebilir, dikkatli olalım. Açık ve güvenli alanlarda, belirlenen toplanma noktalarında buluşalım. Resmî açıklamaları takip edelim, panik yapmadan önlem alalım.”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da bölgede iletişim durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilgi Teknolojileri Operasyon Merkezinin operatörlerden aldığı raporlara göre, bölgede bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi bir kesinti bulunmamaktadır. İletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır.”

Depremin ardından AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.