Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, yeni bölümüyle ekrana gelirken izleyiciler beklenmedik bir kesintiyle karşılaştı. Yayın sırasında sinyalin aniden kesilmesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Birçok izleyici yaşanan duruma tepki gösterirken, Kanal D tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yayının teknik bir arıza nedeniyle mi yoksa farklı bir sebeple mi kesildiği ise merak konusu oldu.

Uzak Şehir dizisi, son haftalarda reytinglerde zirvede yer alırken, yaşanan kesinti dizinin takipçilerini ekran başında şaşkına çevirdi.