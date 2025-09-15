Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısının kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin her zaman Katar’ın yanında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız, İsrail’in düzenlediği saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını, her şartta müzakerelerin devamının faydalı olacağını, Türkiye’nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar ilişkilerinin savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere her alanda geliştirileceğini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, İsrail saldırısında şehit düşenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini de ifade etti. Cumhurbaşkanımıza görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti” denildi.