Edirne’nin Keşan ilçesinde takla atıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.H. (46), hafif bir şekilde yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sularında Keşan-Enez kara yolundaki TMO-TOBB LİDAŞ Keşan Şubesi önünde meydana geldi.

Enez’den Keşan yönüne giden A.H.’nin kontrolünü yitirdiği 59 AJG 569 plakalı otomobil, karşı şeride geçip yolun solundaki su kanalındaki beton yükseltiye çarptıktan sonra takla attı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.H. hafif şekilde bir şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.H. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.