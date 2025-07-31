Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK bünyesinde iki bakanlıkla birlikte yürütülecek yeni bir projeyi kamuoyuyla paylaştı. Şahin, “Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri” organizasyonunu hayata geçirdiklerini duyurdu.

RTÜK tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortaklığıyla başlatılan proje, aile yapısının korunması ve çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesini hedefliyor. Medyada toplumsal sorumluluk bilincinin artırılmasına yönelik tasarlanan ödül organizasyonuyla, aile ve çocuk temalı yapımların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

RTÜK Başkanı Şahin, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Aile ve çocuk odaklı yapımların teşvik edilmesi, medya sektörünün yönünü daha duyarlı ve sorumlu içeriklere çevirmesi açısından çok kıymetli. Bu organizasyon, sadece sektöre değil, toplumun genel yapısına da katkı sağlayacak önemli bir adım.”