Etimesgut Belediyesi, ilçede ikamet eden çocuklara yönelik ücretsiz sünnet uygulamasını başlattı. 20 Mayıs 2025 itibarıyla başvurulara açılan program kapsamında, 4-10 yaş arası çocukların sünnet işlemleri A Life Hastanesi’nde gerçekleştiriliyor.

Etimesgut Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamada, sünnet işlemleri tıbbi sterilizasyon kurallarına uygun şekilde, uzman cerrahlar tarafından yapılıyor. Uygulama ile çocukların hijyenik ve güvenli bir ortamda sünnet edilmesi, aynı zamanda ailelerin ekonomik açıdan desteklenmesi hedefleniyor.

Uygulamanın ilk gününde hastaneye giden Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, süreci yerinde takip etti. Keyvan, uygulamanın toplum sağlığı ve çocukların güvenliği açısından önem taşıdığını belirterek, Etimesgut'ta ikamet eden her çocuğun sağlıklı koşullarda bu hizmetten yararlanabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Programa katılan aileler ise çocuklarının hastane ortamında sünnet olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sünnet uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşların, Etimesgut Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek başvuruda bulunmaları gerekiyor.