SEVGİ GÜLDOĞAN

Keçiören ilçesine bağlı Bağlum Mahallesi’nde yer alan Kösrelik Göleti, yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğaseverlerin akınına uğruyor. Hafta sonları dolup taşan mesire alanında zaman zaman kapasite sınırına ulaşıldığı için girişlere “Alan Dolu” tabelaları yerleştirilmeye başlandı.

Kösrelik Göleti, yeşil doğası, temiz havası ve geniş piknik alanlarıyla başkentlilerin gözde uğrak noktalarından biri haline geldi. Özellikle hafta sonları dolup taşan alanlarda çocuklar oyun oynarken, yetişkinler mangal keyfi yapıyor, doğanın tadını çıkarıyor. Göl kenarındaki yürüyüş parkurları ve bisiklet yolları da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yetkililer, artan ziyaretçi sayısı nedeniyle piknik alanlarında temizlik ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtiyor. Vatandaşlardan ise doğal güzelliklere zarar vermemeleri, çöplerini toplaması ve çevreye duyarlı olmaları konusunda hassasiyet gösterilmesi isteniyor.

Yazın sıcak günlerinde serinlemek ve stres atmak isteyenler için Kösrelik Göleti, Ankara’da şehirden kaçışın en doğal adresi olmaya devam ediyor.

Hafta sonları yaşanan yoğunluk nedeniyle piknik alanlarının girişlerine “Alan Doludur” uyarı tabelaları asılmaya başlandı. Yetkililer, böylece ziyaretçilerin kalabalık nedeniyle mağdur olmalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Vatandaşlar da bu doğal güzelliğin tadını çıkarmanın keyfini yaşarken, artan ziyaretçi sayısının getirdiği kalabalık ve zaman zaman park yeri sorunlarından yakınıyor. Ancak genel kanı, Kösrelik Göleti’nin Ankara’da şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası olduğu yönünde.

Yazın sıcak günlerinde serinlemek, doğa ile baş başa kalmak ve ailenizle keyifli anlar geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi Kösrelik Göleti, Ankara’da hafta sonlarının en çok tercih edilen mekanlarından biri olmaya devam ediyor.

KÖSRELİK GÖLETİ YAZ AYLARINDA PİKNİKÇİLERİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Kösrelik Göleti, Keçiören ilçesi sınırlarında yer alan, doğal su kaynaklarının beslediği ve çevresi ağaçlık alanlarla kaplı bir rekreasyon bölgesi olarak biliniyor. Doğa yürüyüşü, balık tutma ve piknik yapmak için ideal koşullar sunan gölet, sakin atmosferiyle şehirden kaçanlara nefes alma imkanı sağlıyor. Gölet etrafındaki piknik alanları, temiz hava ve yeşil doğa ile buluşmak isteyen aileler ve arkadaş gruplarının uğrak noktası haline geldi.

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Bağlum Mahallesi’nde bulunan ve içme, kullanma ile sulama amaçlı inşa edilen Kösrelik Göleti, yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle hafta sonları doğa severlerin ve piknik tutkunlarının akınına uğruyor. Şehrin yoğun temposundan kaçmak isteyenler, temiz hava ve yeşilliklerle çevrili bu alanda keyifli vakit geçiriyor.

HAFTASONLARI YOĞUNLUK ARTIYOR

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte özellikle hafta sonları Kösrelik Göleti çevresindeki piknik alanlarında yoğunluk yaşanıyor. İnsanlar doğanın tadını çıkarırken, alanların doluluk oranı yüksek olduğu için zaman zaman girişlerde “Alan Dolu” tabelaları asılıyor. Yetkililer, ziyaretçilerin güvenliği ve konforu için böyle bir uygulamanın zorunlu hale geldiğini belirtiyor.

Piknik alanlarının yoğunluğu nedeniyle trafik akışında da aksamalar yaşanırken, bölgeye giden yolların zaman zaman tıkanması vatandaşların dikkatli ve sabırlı olmasını gerektiriyor. Ayrıca alanda çöplerin düzgün atılması ve çevre temizliğine dikkat edilmesi konusunda ziyaretçilere uyarılar yapılıyor.

YETKİLİLERDEN UYARILAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, piknik alanlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ziyaretçilerin mümkün olduğunca erken saatlerde bölgeye gelmesini, alanların kapasitesinin aşılmaması için işaret ve uyarılara riayet etmelerini öneriyor. Ayrıca ziyaretçilere çevreye zarar vermemeleri ve ateş yakarken dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Yazın getirdiği güzel havaların tadını çıkarırken, Kösrelik Göleti gibi doğal alanların korunması ve gelecek nesillere de sağlıklı şekilde aktarılması için hem ziyaretçilerin hem de yetkililerin işbirliği içinde olması büyük önem taşıyor.