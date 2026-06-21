Çankaya Belediyesi, genç sanatçıların yıl boyunca ürettikleri eserleri sanatseverlerle buluşturan “Yıl Sonu Sergisi 2026”ya ev sahipliği yapıyor. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan sergide, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin çalışmaları beğeniye sunuldu.

Serginin açılışı, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta öğrencilerin farklı disiplinlerde hazırladığı eserler ziyaretçilerden ilgi gördü.

Genç Yeteneklerin Eserleri Görücüye Çıktı

Resim, tasarım, mimarlık ve çeşitli sanat alanlarında üretilen çalışmaların yer aldığı sergi, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve sanatsal bakış açılarını yansıtan eserlerden oluşuyor. Yıl boyunca emek verilerek hazırlanan çalışmalar, sanatseverlerin değerlendirmesine sunuldu.

27 Haziran’a Kadar Ziyaret Edilebilecek

Çankaya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sanatseverler “Yıl Sonu Sergisi 2026”yı ziyaret etmeye davet edildi. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde kapılarını açan sergi, 27 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Serginin, genç sanatçıların üretimlerini görünür kılmasının yanı sıra Ankara’nın kültür ve sanat yaşamına da katkı sunması hedefleniyor.