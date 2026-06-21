Ankara’nın kültürel değerlerini dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi, yeni bir çalışma grubunu hayata geçirdi. Kültür sanat camiası ile dijital medya dünyasını aynı çatı altında buluşturan "Dijital Kültür Sanat Elçileri Çalışma Grubu"nun ilk toplantısı, Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlendi.

Toplantıda sanatçılar, yazarlar, müzisyenler, tiyatro ve sinema dünyasının temsilcileriyle birlikte sosyal medya içerik üreticileri, yayıncılar ve podcast yapımcıları bir araya geldi. Katılımcılar, Ankara’daki kültür ve sanat faaliyetlerinin dijital mecralarda daha görünür hale getirilmesi, ortak içerik projelerinin geliştirilmesi ve gençlerin kültürel etkinliklere ilgisinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Şahin: Destek Vermeye Devam Edeceğiz

Toplantının açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, kültür ve sanata katkı sağlayan her girişimin yanında olduklarını belirtti. Musiki Muallim Mektebi’nin tarihi ve kültürel önemine dikkat çeken Şahin, böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Şahin, çalışma grubunun ve Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi’nin ilerleyen süreçte gerçekleştireceği etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, belediye olarak iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Ankara’nın Kültür Başkenti Hedefine Katkı

Toplantıda söz alan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise sanatın toplumların gelişimindeki rolüne dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata verdiği önemin bugün de yol gösterici olduğunu belirten Yılmaz, Ankara’nın kültür ve sanat alanında daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Dijital Kültür Sanat Elçileri Çalışma Grubu’nun sanatçılar ile dijital içerik üreticileri arasında yeni iş birliklerinin önünü açacağını ifade eden Yılmaz, kültür ve sanatın toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Yeni Projeler İçin İlk Adım Atıldı

Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirilen buluşma, kültür sanat dünyası ile dijital medya ekosistemi arasında kurulacak yeni iş birliklerinin başlangıcı olarak değerlendirildi. Çalışma grubunun önümüzdeki dönemde düzenleyeceği etkinlikler, eğitim programları ve ortak projelerle Ankara’nın kültürel yaşamına önemli katkılar sunması bekleniyor.