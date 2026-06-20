Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kanser taramalarında erken teşhisin hayati önemine dikkat çekerek dijital iletişim kanallarının etkin şekilde kullanıldığını vurguladı.

Uygulama kapsamında haziran ayı sonuna kadar vatandaşlara toplam 99 milyon hatırlatma SMS’i ulaştırılması hedefleniyor. Proje, Türkiye genelinde tarama katılım oranlarını artırmayı amaçlıyor.

Tarama çağrısı yapılan yaş grupları açıklandı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, risk gruplarına yönelik tarama programlarını da hatırlattı. Buna göre:

30–65 yaş arası kadınlar: Rahim ağzı kanseri taraması

40–69 yaş arası kadınlar: Meme kanseri taraması

50–70 yaş arası tüm vatandaşlar: Kalın bağırsak kanseri taraması

Vatandaşlar, Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezleri üzerinden ücretsiz tarama hizmetlerinden yararlanabilecek.

Erken teşhis vurgusu

Sağlık Bakanlığı, yürütülen SMS bilgilendirme sistemiyle birlikte tarama başvurularında artış yaşandığını ve erken teşhis sayesinde tedavi başarısının yükseldiğini belirtiyor.

Yetkililer, düzenli taramaların özellikle risk grubundaki bireyler için hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekiyor.

Sağlıkta dijital dönüşüm adımı

“Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet” uygulaması, Türkiye’nin sağlık alanında dijital iletişim ve önleyici sağlık hizmetlerini güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Projenin yeni etabıyla birlikte, toplum genelinde farkındalığın daha da artırılması hedefleniyor.