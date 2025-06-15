14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 00.03’te kaydedilen depremin yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Deprem Kısa Süreli Paniğe Neden Oldu

Deprem, merkez üssü Genç ilçesi olmak üzere Bingöl genelinde ve çevre yerleşim alanlarında hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. AFAD ekiplerinin bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi.

AFAD'dan Açıklama Geldi

AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada, "14.06.2025 tarihinde saat 00.03’te Bingöl ilimizin Genç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde kaydedilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.

Uzmanlar Uyarıyor: Hazırlıklı Olmalıyız

Jeoloji uzmanları, Bingöl’ün aktif fay hatları üzerinde yer aldığını vurgulayarak bu tür depremlerin olağan olduğunu belirtti. Ancak yine de halkın deprem bilinci ve hazırlığı konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade ettiler.