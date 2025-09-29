CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail politikalarını eleştirerek dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Yavuzyılmaz, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin 13 Şubat 2023 tarihli nihai kararına göre, 2014-2018 yılları arasında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden usulsüz petrol ticareti yapıldığını hatırlattı.

1 milyar 471 milyon dolarlık ceza

Yavuzyılmaz’ın açıklamasına göre, Türkiye’nin Irak’a ödemesine hükmedilen 1 milyar 471 milyon dolarlık cezanın 673 milyon dolarlık kısmı, petrolün Irak hükümetinin belirlediği fiyatın 5,77 dolar altında satılmasından kaynaklandı. Bu süreçte Türkiye’nin de uluslararası anlaşmalara aykırı biçimde taşıma faaliyetlerine aracılık ettiği belirtildi.

En çok alıcı İsrail çıktı

Tahkim Mahkemesi’nin kararında, Irak merkezi hükümetinin izni olmadan taşınan 233 milyon varillik petrolün, başta İsrail olmak üzere bazı ülkelere indirimli satıldığı bilgisi yer aldı. Irak Enerji Enstitüsü’nün 2018 tarihli raporuna göre, bu petrolü en çok alan ülkelerin başında İsrail geliyor.

“Ucuz petrolü Türkiye sübvanse etti”

Yavuzyılmaz, dönemin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ticaretin iki tarafında bulunduğunu söyleyerek, “AKP eliyle yapılan bu usulsüzlükle Türkiye, aslında İsrail başta olmak üzere bazı ülkelerin ucuz petrol alımını sübvanse etmiş oldu” dedi.

“Bu mu vatanseverlik?”

Milletvekili, yaşanan sürecin ülkenin çıkarlarına aykırı olduğunu belirterek, “Bu mu vatanseverlik?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.