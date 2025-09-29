Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki tankere çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.40 sıralarında İstanbul-Ankara yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. K.E. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak park halinde bulunan tankere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Sedat Durmaz (34), Ömer Yılmaz (29) ve Kadir Yılmaz (31) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü K.E. ile araçta bulunan B.E. (16) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan K.E. Etimesgut Devlet Hastanesi’ne, B.E. ise Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, kaza anı oto lastik tamircisinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)