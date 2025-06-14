İran devlet kaynaklarından yapılan ilk açıklamalara göre, başkent Tahran semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu ve gökyüzünde hava savunma füzelerinin izleri görüldü. Henüz can kaybı veya hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgedeki Gerginlik Kritik Seviyede

İsrail’in bu saldırısının, İran’ın son günlerdeki açıklamaları ve füze denemeleri sonrasında geldiği belirtiliyor. Uzmanlar, yaşanan gelişmelerin bölgesel bir savaşın fitilini ateşleyebileceği uyarısında bulunuyor.

İran halkı ise gece saatlerinde yaşanan bu ani saldırı nedeniyle büyük panik yaşadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Tahran'daki patlama sesleri ve hava savunma faaliyetlerine ait görüntüleri paylaşmaya başladı.

Yetkililerden olayla ilgili daha fazla bilgi geldikçe haber güncellenecektir.