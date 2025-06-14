İran’a yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, saldırılar sırasında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve çok sayıda bölgede şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Saldırının tam bilançosu henüz netleşmezken, sivil kayıplar olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Tahran'da Geceyi Aydınlatan Patlamalar

Başkent Tahran’da gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan patlamalar sonrası halk büyük panik yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, füze savunma sistemlerinin aktif şekilde çalıştığı ve gökyüzünde parlama izleri görüldüğü bildirildi.

İran Hava Savunması Alarmda

Saldırıların eş zamanlı olarak birçok stratejik bölgeyi hedef aldığı ifade edilirken, İran hava savunma sistemlerinin geniş çapta devreye sokulduğu bilgisi paylaşıldı. İran makamlarının, olayla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Bölgesel Gerginlik Tırmanıyor

Uzmanlar, İsrail’in bu saldırılarla İran’a yönelik bölgesel dengeyi değiştirmeye yönelik bir adım attığını ve iki ülke arasındaki çatışmanın daha geniş bir savaşa dönüşme riski taşıdığını belirtiyor.