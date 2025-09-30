Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail’in Gazze’den kademeli olarak çekileceğini, Hamas’ın süreçte yer almayacağını ve tüm esirlerin serbest bırakılacağını söyledi.

Trump: “Barışa hiç bu kadar yakın olmadık”

ABD Başkanı Trump, “Bu plan sadece Gazze’de değil, savaşın tamamında sona ermesi anlamına geliyor. Hamas’ın da buna sıcak baktığını duyuyorum, bu iyi bir şey. Yeni bir Orta Doğu vaadi artık ulaşabileceğimiz mesafede” dedi.

Planın uygulanması halinde Gazze’de geçici bir yönetim kurulacağını, uluslararası Barış Kurulu tarafından denetleneceğini ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi isimlerin de görev alabileceğini açıkladı.

Trump ayrıca, Arap ve Müslüman ülkelerin plana yazılı taahhütte bulunduklarını ve Gazze’nin askerden arındırılması için desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Netanyahu: “Plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump’ın önerisini desteklediğini belirterek, “Bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor. Hamas kabul ederse 72 saat içinde tüm rehinelerimiz serbest kalacak” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze’de kurulacak yeni yönetimde Hamas ve Filistin Yönetimi’nin yer almayacağını, İsrail’in ise bölgeden aşamalı olarak çekileceğini kaydetti.

Planda öne çıkan maddeler

Beyaz Saray tarafından yayımlanan plana göre:

Savaş derhal sona erecek , hava saldırıları ve bombardımanlar duracak.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sürecinde belirlenen hatlara çekilecek.

72 saat içinde tüm esirler serbest bırakılacak, karşılığında 1.700 Gazzeli ile 250 müebbet mahkûmu serbest kalacak.

Hamas ve diğer gruplar Gazze yönetiminde rol üstlenmeyecek , tüm askeri altyapı yıkılacak.

Gazze’de teknokrat bir geçiş yönetimi kurulacak ve uluslararası Barış Kurulu denetleyecek.

Bölgeye insani yardım ve altyapı desteği gönderilecek.

Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Gazze’ye konuşlandırılacak, güvenlik Mısır ve Ürdün’ün desteğiyle sağlanacak.

Gazze’de özel ekonomik bölge oluşturulacak, kimse zorla yerinden edilmeyecek.

Hamas’ın tepkisi

Hamas’tan yapılan ilk açıklamada, planın “İsrail’in düşüncesine yakın olduğu, muğlak ve güvence içermediği” savunuldu. Hamas, öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte inceleyeceğini ancak Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımayan hiçbir teklifin kabul edilmeyeceğini bildirdi.