El-Kahire News kanalının, adını açıklamadığı Mısırlı bir emniyet yetkilisine dayandırdığı habere göre, planın bir nüshası Hamas’a ulaştırıldı.

Hamas: “Planı objektif bir şekilde inceleyeceğiz”

Haberde, Hamas’ın Katar ve Mısır’a, planı olumlu ve objektif bir şekilde inceleyeceğini aktardığı kaydedildi. Filistinli kaynaklar da söz konusu planın Hamas’a ulaştığını doğrularken, örgütün bunu diğer Filistinli gruplarla birlikte değerlendireceği belirtildi.

Merdavi: “Plan İsrail’in düşüncesine yakın”

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump’ın açıkladığı planın İsrail’in bakış açısına yakın olduğunu savundu.

Merdavi, “Plan muğlak, boşluklarla dolu ve güvence içermiyor. Asıl amaç, Filistin Devleti’nin tanınmasına yönelik uluslararası desteği bastırmak” ifadelerini kullandı. Hamas’ın, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını içermeyen ve onları katliamlardan korumayan hiçbir öneriyi kabul etmeyeceğini vurguladı.

Trump’ın Gazze Planı

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde “Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan” adını verdiği ve 20 maddeden oluşan bir çözüm önerisi açıklamıştı. Planın; insani yardım, İsrail’in geri çekilmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüm gibi maddeleri kapsadığı belirtilmişti.