Gazze’de siviller, sığınma merkezleri, yardım bekleyenler ve yerleşim alanları hedef olmaya devam ediyor. İsrail’in kuzey, orta ve güney bölgelerde düzenlediği saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk yaşamını yitirdi.
Gazze kentinde yoğun saldırılar
-
Yermuk Stadyumu yakınındaki sığınma merkezine saldırıda 2 çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
-
Sabra Mahallesi’nde siviller hedef alındı, 1 kadın hayatını kaybetti.
-
İslam Üniversitesi çevresindeki çadırlar bombalandı, çok sayıda kadın ve çocuk yaralandı.
-
Tel el-Hava Mahallesi’nde evler gece boyunca hava saldırılarıyla yıkıldı.
Görgü tanıkları, Gazze kentinde bir eve düzenlenen bombardımanda en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
Şifa Hastanesi Müdürü’nün kardeşi hedef alındı
İsrail ordusu, Şati Mülteci Kampı’nda Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye’nin kardeşine ait evi bombaladı.
-
Saldırıda Ebu Silmiyye’nin kardeşi ve çocukları öldü.
-
Sağlık Bakanlığı, Ebu Silmiyye’nin saldırı sırasında hastanede görev başında olduğunu açıkladı.
Orta ve güney bölgelerde saldırılar
-
Nusayrat Mülteci Kampı’nda en az 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.
-
Refah’ta yardım bekleyen siviller hedef alındı: 1 ölü, 5 yaralı.
-
Han Yunus’ta 1 Filistinli yaşamını yitirdi.
-
Güneydeki saldırılarda 3 kişinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı.
Açlıktan ölümler artıyor
İsrail’in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle 2 Filistinli daha açlıktan öldü.
-
7 Ekim 2023’ten bu yana açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 442’ye çıktı.
-
Bunların 147’si çocuk.
Son durum
-
Toplam can kaybı: 65 bin 208
-
Yaralı sayısı: 166 bin 271
-
Enkaz altında: Binlerce ölü olduğu bildiriliyor.