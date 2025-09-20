Gazze’de siviller, sığınma merkezleri, yardım bekleyenler ve yerleşim alanları hedef olmaya devam ediyor. İsrail’in kuzey, orta ve güney bölgelerde düzenlediği saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk yaşamını yitirdi.

Gazze kentinde yoğun saldırılar

Yermuk Stadyumu yakınındaki sığınma merkezine saldırıda 2 çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sabra Mahallesi’nde siviller hedef alındı, 1 kadın hayatını kaybetti.

İslam Üniversitesi çevresindeki çadırlar bombalandı, çok sayıda kadın ve çocuk yaralandı.

Tel el-Hava Mahallesi’nde evler gece boyunca hava saldırılarıyla yıkıldı.

Görgü tanıkları, Gazze kentinde bir eve düzenlenen bombardımanda en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Şifa Hastanesi Müdürü’nün kardeşi hedef alındı

İsrail ordusu, Şati Mülteci Kampı’nda Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye’nin kardeşine ait evi bombaladı.

Saldırıda Ebu Silmiyye’nin kardeşi ve çocukları öldü.

Sağlık Bakanlığı, Ebu Silmiyye’nin saldırı sırasında hastanede görev başında olduğunu açıkladı.

Orta ve güney bölgelerde saldırılar

Nusayrat Mülteci Kampı’nda en az 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Refah’ta yardım bekleyen siviller hedef alındı: 1 ölü, 5 yaralı.

Han Yunus’ta 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Güneydeki saldırılarda 3 kişinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı.

Açlıktan ölümler artıyor

İsrail’in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle 2 Filistinli daha açlıktan öldü.

7 Ekim 2023’ten bu yana açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 442’ye çıktı.

Bunların 147’si çocuk.

Son durum

Toplam can kaybı: 65 bin 208

Yaralı sayısı: 166 bin 271

Enkaz altında: Binlerce ölü olduğu bildiriliyor.