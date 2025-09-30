Balık halindeki etkinlikte toplu dua edilmesinin ardından Vali Gül ve beraberindeki heyet tezgâhları gezdi.

Hasan Turan: “Balıkçılarımız büyük bir fedakârlık gösterdi”

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, balıkçılığın zor bir meslek olduğuna dikkat çekerek Gazzelilere destek veren esnafa teşekkür etti. Turan, “Buradaki esnaf kardeşlerimiz bugünkü kazançlarını Kızılay aracılığıyla Gazze’ye göndermek istediklerini söylediler. Biz de bu hayırlı işe ortak olduk. Hayra vesile olmak, hayır işlemek gibidir” dedi.

Vali Davut Gül: “Zalime zalim, mazluma mazlum diyebilecek durumdayız”

İstanbul Valisi Davut Gül ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu mesele sadece ekonomik imkânlarla ilgili değil; safları belirlemek, birlikte hareket etmek, mazlumların yanında zalimin karşısında olmak çok kıymetli. Dünya tarihi birçok zalimlik gördü ama böylesi çok sayılıdır. Allah’tan duamız, bu zulmü yapan katillerin helak olduğunu bize de göstermesidir. Türkiye olarak geçmişimiz temiz, durduğumuz yer temiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gücümüz nispetinde zalime zalim, mazluma mazlum diyebilecek durumdayız.”

Vali Gül ayrıca, geçen hafta Esenler Belediyesi’nin öncülüğünde 15 bin 700 esnafın bir günlük kazançlarını Gazzeliler için bağışladığını hatırlatarak, bu dayanışmanın örnek teşkil ettiğini vurguladı.