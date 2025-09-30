Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz.”

Türkiye’den Sürece Katkı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barış için sürece aktif katkı sağlamayı sürdüreceğini belirterek, uluslararası toplumun da bu yönde yapıcı adımlar atmasının önemine dikkat çekti.

Orta Doğu’da Kalıcı Barış Çabaları

Trump’ın açıkladığı Gazze ateşkes planı, daha önce Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, BAE, Pakistan ve Endonezya tarafından da memnuniyetle karşılanmıştı. Plan; insani yardımın kesintisiz ulaştırılması, İsrail’in geri çekilmesi, Gazze’nin yeniden inşası ve iki devletli çözüm gibi unsurları içeriyor.

