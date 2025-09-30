Sevilay Tuncer, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından 111. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi kapsamında İzmit’te düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, “İklim Kanunu çevreyi korumakla birlikte yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam için bir gelecek yatırımıdır” dedi.

Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı

Toplantıda, AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan “Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı” hakkında bilgi veren Tuncer, şunları söyledi:

Yenilenebilir enerji yatırımları, geri dönüşüm tesisleri ve atık yönetimi teknolojileri yeni sektörler oluşturur ve binlerce kişiye iş imkanı sağlar.

Sıfır Atık Projesi gibi girişimlerin, toplumsal dönüşüm ve çevre bilincinin gelişmesinde kritik rol oynadığı vurgulandı.

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele için finansman ihtiyacının karşılanması ve yeşil dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Karbon Ayak İzinin Ölçülmesi ve AB Düzenlemeleri

Tuncer, Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulamaya koyacağı karbon ayak izi ölçümü ve karbon vergisi düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Türkiye’nin Emisyon Ticaret Sistemi’ni (ETS) kurduğunu belirtti.

Her ilde İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak.

Kurullar, şehirlerin iklim risklerini belirleyip strateji ve eylem planları hazırlayacak.

Yenilenebilir enerjiye geçiş ve inovatif teknolojiler teşvik edilecek.

Tuncer’den Özet Vurgu

Sevilay Tuncer, “İklim Kanunu ile afetlere karşı daha etkin mücadele, sürdürülebilir yeşil dönüşüm, çevre ve doğal kaynakların korunması, temiz enerjinin payının artırılması ile sanayi ve ticarette rekabet gücü yükseltiliyor. Toprağımızı, suyumuzu ve ekosistemi korumak için atılan her adım ekonomimize de katkı sağlıyor” dedi.