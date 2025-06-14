Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin ana gündeminin İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonları ve Orta Doğu’daki tırmanan çatışma riski olduğu belirtildi. Putin, İsrail’in saldırılarını açık şekilde kınarken, bu tür adımların bölgeyi daha büyük bir yangının içine çekebileceği uyarısında bulundu.

Putin’den Arabuluculuk Sinyali

Uşakov’a göre Putin, hem İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri hakkında Trump’a bilgi verdi. Putin, “çatışmanın büyümesini önlemenin hayati önem taşıdığını” vurgulayarak, Rusya’nın gerekirse arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Trump: “Durum Etkili Ama Endişe Verici”

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’daki hedeflere düzenlediği saldırıların etkili olduğunu ifade etti ancak aynı zamanda durumun oldukça endişe verici bir hal aldığını belirtti. Trump’ın, ABD tarafının İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelere yeniden başlama konusunda istekli olduğunu söylediği aktarıldı.

Putin ayrıca, geçmişte taraflar arasında müzakerelerde sunduğu “karşılıklı kabul edilebilir” önerileri hatırlattı ve İsrail’in bu müzakereleri beklemeden askeri harekata girişmesini eleştirdi.