Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu’nda yapılan genel kurul toplantısına toplam 932 delege katılım gösterdi. Seçimde kullanılan 932 oyun 649’unu alan Osman Sungur, Gençlerbirliği’nde görevine devam etme hakkı kazandı. Diğer aday Nilüfer Bircan ise 274 oyda kaldı. 9 oy geçersiz sayıldı.

Rakipler Birleşti, Sandıkta Sungur İradesi Hakim Oldu

Seçim sürecinde dikkat çeken gelişme ise başkan adayları Murat Şamil Şen ve Arif Ölmez’in adaylıktan çekilerek güçlerini birleştirmesi ve Nilüfer Bircan’ı ortak aday göstermesi oldu. Buna rağmen Osman Sungur, delegelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçimi kazandı.

Sungur: “Bu Yol Gençlerimiz İçin”

Seçim sonrası yaptığı konuşmada büyük alkış alan Osman Sungur, “Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Bizim yolumuz belli, çok iyi bir kadroyuz ve aile gibiyiz. Hocamızla sözleşmemiz devam ediyor, güvenimiz tam. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gelecek Dönemde İstikrar Mesajı

Sungur’un yeniden başkan seçilmesiyle birlikte, kulüp camiasında istikrar ve birlik vurgusu öne çıktı. Hem sportif başarı hem de kurumsal yapının güçlendirilmesi açısından yeni dönemin kararlı adımlarla sürdürüleceği belirtiliyor.