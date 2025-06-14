Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı yarın gerçekleşecek. Adaylar, aynı gün iki oturuma da girecek.

"SINAV SÜRESİNCE GÜRÜLTÜ YAPMAMALARINI RİCA EDİYORUZ"

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bütün yıl boyunca azimle ve özveriyle LGS’ye hazırlanan genç kardeşlerime başarılar diliyorum.

Her birinin büyük başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum.

Tüm komşularımızdan sınav süresince okul çevrelerinde gürültü yapmamalarını rica ediyoruz."

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, X hesabından, "Yarın sabah gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’na katılacak olan tüm evlatlarımıza başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum" mesajını paylaştı.

Bütün yıl boyunca azimle ve özveriyle LGS’ye hazırlanan genç kardeşlerime başarılar diliyorum.



Her birinin büyük başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum.



Tüm komşularımızdan sınav süresince okul çevrelerinde gürültü yapmamalarını rica ediyoruz. pic.twitter.com/iQkqDUUyrj