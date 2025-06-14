İran yerel kaynaklarına göre, saldırının ardından tesiste büyük bir patlama meydana geldi ve olay yerinde yoğun duman yükseldi. İtfaiye ve acil müdahale ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgesel Enerji Güvenliği Tehlikede

Güney Pars sahası, İran’ın doğalgaz ihtiyacının büyük bölümünü karşılarken, aynı zamanda uluslararası enerji piyasaları açısından da kritik bir öneme sahip. Olası bir uzun vadeli hasarın, yalnızca İran’ı değil, bölgedeki enerji akışını ve fiyatlarını da etkileyebileceği vurgulanıyor.

Saldırı, İsrail ile İran arasında artan gerilimin gölgesinde gerçekleşti. Uzmanlar, bu tür stratejik altyapılara yönelik saldırıların, sivil halkın yaşamını doğrudan etkileyebileceği ve bölgedeki insani riskleri artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Henüz Resmi Sorumluluk Üstlenilmedi

İsrail makamlarından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının sorumluluğuna dair uluslararası kaynaklar farklı değerlendirmelerde bulunuyor. İran basını, saldırının doğrudan İsrail kaynaklı olduğunu ileri sürdü.