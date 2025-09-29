Gölbaşı Belediyesi, 28 Eylül Dünya Okul Süt Günü kapsamında, ilçede bulunan 61 okula 15 bin kutu süt dağıttı. Gölbaşı Belediyesi eğitimin yanında öğrencilerin, kemik sağlığı ve vücut gelişimi açısından yeterli besinleri alması için, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine beslenme saatlerinde tüketebilmeleri için kutu kutu süt verdi.

"61 okula 15 bin kutu süt dağıttık"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Gölbaşı’nın yarınlarını sütle destekliyoruz! Dünya Okul Süt Günü’nde, 61 okulumuzda 15 bin kutu süt dağıtarak çocuklarımızın sağlıklı gelişimine destek oluyoruz. Yüzlerindeki tebessüme ortak oluyor, güçlü yarınlara birlikte yürüyoruz." diye konuştu.