TFF 1. Lig’de Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü’nü deplasmanda 4-0 mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü, haftayı galibiyetle kapatarak bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.

Geçen sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’den küme düşen yeşil-beyazlı ekip, koruduğu kadrosuyla son 6 maçta 5’inci galibiyetini alarak zirveye yükseldi. Puanını 17’ye çıkaran Bodrum FK, Manisa galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Maçın bitiminde futbolcular ve teknik ekip, Manisa 19 Mayıs Stadı’na gelen taraftarlarla galibiyet ve liderlik sevincini kutladı. Teknik direktör Burhan Eşer, alınan galibiyetin hak edilmiş bir başarı olduğunu belirtti.

Burhan Eşer: “Liderlik Önemli, Ama Sürdürmek Daha Önemli”

Liderliğin mutluluk verici olduğunu ifade eden Eşer, şunları söyledi:

“Üst üste galibiyetler alarak hedeflediğimiz konuma geldik. Ancak önemli olan burada kalabilmek. Bunun için çok çalışmalıyız. Takım bütünlüğü bizim için çok önemli. Bunu sezon sonuna kadar korumalı ve bu birlik içerisinde bir oyun anlayışını benimsemeliyiz. Puan tablosu değişkenlik gösterebilir. Çok sürpriz takımların olduğu bir ligdeyiz. Konumumuz çok iyi, bu istikrarı sürdürmek istiyoruz.”

Bodrum FK, teknik direktör Burhan Eşer’in, futbolculuk döneminin ardından ilk kez antrenör olarak görev yaptığı bu kulüpte, önümüzdeki hafta sonu sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.