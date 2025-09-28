ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Grand Blanc kasabasında pazar ayini sırasında bir kilise saldırıya uğradı. İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’ne gelen silahlı bir kişi rastgele ateş açtı. İlk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Olay sırasında kilise binasında yangın da çıktı. Çevredekilerin paylaştığı görüntülerde alevlerin kısa sürede yükseldiği ve binadan yoğun duman çıktığı görüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahale ederken, polis çevrede güvenlik çemberi oluşturdu.

Grand Blanc Emniyet Müdürlüğü, saldırganın ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu. Yetkililer, bölgede halka yönelik herhangi bir aktif tehdit kalmadığını açıkladı. Ancak olayda kaç kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığına dair resmi rakamlar henüz paylaşılmadı.

Yetkililer, halkın bölgeden uzak durmasını ve resmi açıklamaları takip etmesini istedi. Olayın nedeni ve saldırganın kimliği hakkında soruşturma başlatıldı.