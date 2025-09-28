Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İran’a yönelik silah ambargosu ve yaptırımların yeniden yürürlüğe girdiğini açıkladı. New York’ta İngiltere, Fransa ve Almanya’nın talebi üzerine toplanan konseyde, İran’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı ihlal ettiği yönündeki iddialar ele alındı. Alınan karar doğrultusunda, İran’a yönelik silah ambargosu yeniden yürürlüğe girerken, ülkeye uygulanacak yaptırımlar da devreye alındı.

Yaptırımlar arasında çok sayıda İranlı vatandaş ve yetkiliye uygulanan seyahat yasağı, belirli İranlı şahıslar ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulması ve İran’ın nükleer programında kullanılabilecek her türlü malzemenin tedarikinin yasaklanması bulunuyor. BM Güvenlik Konseyi, alınan bu kararın İran’ın nükleer silah geliştirmesini önlemeyi ve bölgesel güvenliği korumayı amaçladığını belirtti.

Karar, uluslararası toplum tarafından da yakından takip edilirken, yaptırımların İran ekonomisi ve nükleer faaliyetleri üzerindeki etkileri önümüzdeki dönemde merak konusu oldu. İran’ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve diplomatik çözüm yollarına dönmesi çağrısı, BM yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda vurgulandı.

İran’a uygulanan yaptırımlar, dünya genelinde enerji piyasaları ve bölgesel güvenlik dengeleri açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Konsey üyeleri, kararın uygulanmasını yakından takip edeceklerini ve ihlallerin karşısında gerekli adımların atılacağını duyurdu.