Genç Erkek Boks Milli Takımı, Çekya’da düzenlenecek Avrupa U19 Boks Şampiyonası’na iddialı hazırlanıyor. Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi’nde dört aydır yoğun tempoyla çalışan milli sporcular, altın madalya hedefliyor. Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, genç sporcuların güçlü ve kaliteli olduğunu belirterek, “Uzun zamandır gençlerde büyük başarı gelmiyordu, ancak bu şampiyonada önemli madalyalar kazanacağımıza inanıyorum” dedi.

Takım kaptanı Mustafa Ömer Şahin, kamp sürecinde eksikliklerin kapatıldığını ve mental olarak hazır olduklarını ifade ederek, “Finalden şampiyon olarak dönmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” diye konuştu. 2023 Avrupa Şampiyonu ve 2025 Dünya üçüncüsü Toprak Salman ise, “Çalışmalarımızı altın madalyayla taçlandırmak ve Türkiye’yi gururlandırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Ostrava kentinde gerçekleşecek şampiyonada Türkiye, hem Erkek hem de Kadın milli takımlarıyla mücadele edecek.