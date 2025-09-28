Keçiören Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde sunduğu ücretsiz sünnet hizmeti, düzenlenen görkemli bir şölenle kutlandı. Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi’nde (Eski Çoban Mektebi) gerçekleştirilen etkinlik, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde yapıldı. Programa meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sünnet olan çocuklar ve aileleri yoğun katılım sağladı.

“Üstünlük ancak hizmettedir”

Şölende konuşan Başkan Özarslan, birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak şunları söyledi:

“Bugün maneviyatı yüksek, ailemiz ve milletimiz için önemli bir gündeyiz. Bizim üstünlüğümüz yalnızca insanlığa hizmetten gelir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez; hepimiz bu vatan için bir bütünüz. Dedelerimiz bu topraklar için can verdi, çocuklarımız da yarın Cumhuriyetimizi ve bayrağımızı koruyacak nesiller olacak. Biz baş olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Evlatlarımızın sünnetleri hayırlı olsun.”

Hediyeler ve eğlenceler

Konuşmanın ardından Özarslan, çocuklara saat hediye ederek ailelerle yakından ilgilendi. Çocuklar ise kendilerine sunulan hediyelerle ve hatıra fotoğraflarıyla mutluluklarını paylaştı.

Gün boyu süren etkinliklerde sihirbaz ve bubble show, palyaço gösterileri, dans performansları ve yarışmalar büyük ilgi gördü. DJ eşliğinde çocuk konseriyle coşku artarken, Keçiören Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları Deniz Arslanbaş, Çiğdem Erol ve Soner Ergül sahne alarak müzik ziyafeti sundu.

Modern yöntemlerle ücretsiz sünnet

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları, Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda anlaşmalı özel hastanede uzman hekimler tarafından modern ve hijyenik koşullarda sünnet edildi. İşlem sonrası her çocuğa sünnet kıyafeti ve ayakkabı hediye edildi.

Unutulmaz bir gün

Renkli görüntülere sahne olan Sünnet Şöleni, hem çocuklar hem de aileleri için unutulmaz bir hatıra oldu. Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti.