Gölbaşı Belediyesi, ÖSYM tarafından gerçekleşecek TYT-YKS sınavına girecek gençlere moral olması açısından Atatürk Sahil Parkı'nda 13 Haziran Cuma günü saat 20:30'da Musa Göçmen Orkestrası konser verecek.

Çocukların sınavlarında daha motivasyonlu ve istekli girmesi açısından yapılacak konserde, gençler sınav öncesi streslerini atacak. Etkinlik 13 Haziran Cuma Günü saat 20:30'da Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşecek olup, konserde çocuklar hoplayıp, zıplayarak doyasıyta eğlenecek.

"Atatürk Sahil Parkı'nda buluşuyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın etkinlikle ilgili ifadeleri şöyle: "SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ çocuklarımızın sınav öncesi motivasyonlarını Musa Göçmen Orkestrası'nın muhteşem konseri ile canlandırıyoruz! 13 Haziran, 20.30'da Atatürk Sahil Parkı'nda buluşuyoruz." diye konuştu.