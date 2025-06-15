Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 15 Haziran Babalar Gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Başkan Beşikçioğlu'nun ifadeleri şöyle: Hayat yolculuğunda çocuklarına rehberlik eden, varlığıyla güven veren tüm babalara saygıyla..Bugün, başta rahmetli babam olmak üzere; evlatlarına değer katan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum." şeklinde konuştu.
Babalar Gününün tarihçesi nedir?
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İlk Fikir: Babalar Günü fikri, 1909 yılında Sonora Smart Dodd adlı bir Amerikalı kadının girişimiyle doğdu. Dodd, annesinin ölümünden sonra kardeşlerini tek başına büyüten babası William Jackson Smart’ı onurlandırmak istedi.
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İlk Kutlama: 19 Haziran 1910’da Washington eyaletinin Spokane şehrinde ilk Babalar Günü kutlaması yapıldı.
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Anneler Günü’ne Karşılık: Anneler Günü’nün (1908) resmi olarak kutlanmaya başlamasından sonra, Dodd’un önerisiyle babalar da onurlandırılmak istendi.