Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 15 Haziran Babalar Gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Başkan Beşikçioğlu'nun ifadeleri şöyle: Hayat yolculuğunda çocuklarına rehberlik eden, varlığıyla güven veren tüm babalara saygıyla..Bugün, başta rahmetli babam olmak üzere; evlatlarına değer katan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum." şeklinde konuştu.

Babalar Gününün tarihçesi nedir?

İlk Fikir: Babalar Günü fikri, 1909 yılında Sonora Smart Dodd adlı bir Amerikalı kadının girişimiyle doğdu. Dodd, annesinin ölümünden sonra kardeşlerini tek başına büyüten babası William Jackson Smart ’ı onurlandırmak istedi. "İran’dan Türkiye’ye göç dalgası” iddiası gerçek dışıdır!" İçeriği Görüntüle

İlk Kutlama: 19 Haziran 1910’da Washington eyaletinin Spokane şehrinde ilk Babalar Günü kutlaması yapıldı.

Anneler Günü’ne Karşılık: Anneler Günü’nün (1908) resmi olarak kutlanmaya başlamasından sonra, Dodd’un önerisiyle babalar da onurlandırılmak istendi.