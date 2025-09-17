Olay, Topbaşı Mahallesi'nde sokaktan geçen vatandaşların mazgaldan gelen kedi sesini fark etmesi üzerine ortaya çıktı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İtfaiye görevlileri, mazgal demirlerini keserek kediyi güvenli bir şekilde kurtardı. Yapılan kontrollerde Mazgal’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kurtarma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mahalle halkı, birlikte hareket ederek küçük kediyi güvenli şekilde kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.