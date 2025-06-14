Gölbaşı’nda Atatürk Sahil Parkı’nda düzenlenen konserde, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın yanı sıra belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ile çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Sahne alan Musa Göçmen Orkestrası, Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray’ın unutulmaz eserlerini seslendirerek katılımcılara nostaljik bir müzik ziyafeti sundu. Gençler ve aileler, konser boyunca çalınan şarkılarla keyifli anlar yaşadı.

Konserin açılış konuşmasını yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, “3 Haziran’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz seminerde sizlerle buluştuk. O gün moral vermek amacıyla bir konser sözümüz vardı. Bugün bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Sınava hazırlanan gençlere hitaben konuşan Odabaşı, “Başarı için azim ve çalışmak şarttır. İstediğiniz sonucu elde edemeseniz bile umutsuzluğa kapılmayın, yılmayın. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.’ Cumhuriyetimize sahip çıkın, ben sizlere sonuna kadar inanıyorum” dedi.

Konser, Başkan Odabaşı’nın sanatçı Musa Göçmen’e çiçek takdim etmesiyle son buldu.