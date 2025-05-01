Yağmurun şiddetini artırmasının ardından, etkinlik organizatörleri, hakem komitesi ile bir araya gelerek nötral startın 10:40’ta verilmesini planladı. Ancak, hava koşullarının daha da kötüleşmesiyle güvenlik risklerinin arttığı tespit edilince, etabın iptaline karar verildi.
Etapta yer alması beklenen bisikletçiler, güvenlik önlemleri alınarak Selçuk-Selçuk etabına odaklanmaya başlayacak. Bu yeni etap 2 Mayıs’ta başlayacak ve Turu’nun 6. etabı olarak devam edecek. Etapların kalanında, bisikletçilerin hem fiziksel hem de güvenlik açısından en iyi şekilde performans gösterebilmeleri için organizasyon tarafından ek önlemler alındığı açıklandı.
Organizasyon komitesinin aldığı bu karar, sporcuların sağlığına verdiği önemin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bisiklet tutkunları, Turu’nun geri kalan bölümlerini büyük bir heyecanla beklemeye devam ediyor.