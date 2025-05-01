Yağmurun şiddetini artırmasının ardından, etkinlik organizatörleri, hakem komitesi ile bir araya gelerek nötral startın 10:40’ta verilmesini planladı. Ancak, hava koşullarının daha da kötüleşmesiyle güvenlik risklerinin arttığı tespit edilince, etabın iptaline karar verildi.

Etapta yer alması beklenen bisikletçiler, güvenlik önlemleri alınarak Selçuk-Selçuk etabına odaklanmaya başlayacak. Bu yeni etap 2 Mayıs’ta başlayacak ve Turu’nun 6. etabı olarak devam edecek. Etapların kalanında, bisikletçilerin hem fiziksel hem de güvenlik açısından en iyi şekilde performans gösterebilmeleri için organizasyon tarafından ek önlemler alındığı açıklandı.