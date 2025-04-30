Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025)'in Marmaris-Akyaka (Kıran) etabında yaşanan kazada yaralanan 5 bisikletçi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağış altında gerçekleşen etabın bitimine 50 kilometre kala, hızlı bir dönüşte bisikletçilerin hatalı fren yapması sonucu 5 sporcunun karıştığı bir kaza meydana geldi.

Olayın ardından hızla müdahale eden sağlık ekipleri, sporcuları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Burada yapılan detaylı tetkiklerin ardından, kazaya karışan 5 sporcu da taburcu edildi.

Komite, bazı basın yayın organlarında çıkan sporcuların kafa travması geçirdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını da belirtti.