Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına ve yolların suyla dolmasına neden oldu. Sel sularının denize karışmasıyla denizin rengi kahverengiye döndü.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Bodrum'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, sürücülere zor anlar yaşattı ve derelerin debisini yükseltti. Gümbet Mahallesi'nde 4 araç sel sularında mahsur kaldı ve sürücüler araçlarına ulaşamadı. Belediye ekipleri, dereye giden yolları güvenlik şeridiyle kapattı.

Yağış nedeniyle mazgallar tıkanırken, sel suları denizin rengini kahverengiye çevirdi. Meteoroloji tahminlerine göre, yağmurun yarın ve cuma günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.