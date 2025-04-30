X hesabı üzerinden İstanbul'un Jeofizik Haritasını paylaşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, jeofizik haritaların önemine dikkat çekerek " Jeofizik harita; yerin deprem sırasında davranışını, ayrıca yapılaşma için dayanımını gösteren temel bilgileri yansıtır. Deprem sırasında yıkımların yüzde 65’i yerden, yüzde 35’i yapıdan gelen sorunlardan kaynaklanır. Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapıdır." diyerek kentleşme ve yerleşim için doğru alanların belirlenmesinin önemine dikkat çekti.

Lacivert alanlar en dayanıklı ve güvenli alanları, kahverengi alanlar en dayanıksız ve güvensiz alanları gösteriyor

Paylaşımında İstanbul'un Jeofizik Haritasını kullanan Ercan, harita üzerinde bulunan renklere açıklık getirdi. Açıklamasında: "Lacivert: en dayanıklı, en güvenli yerler. Yeşil: dayanıklı, güvenli yerler. Sarı: dayanıksız, güvensiz yerler Kahverengi: en dayanıksız, en güvensiz yerler. Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın." ifadelerine yer verdi.

23 Nisan 2025 tarihinde saat 12.13'te Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu depremden 36 dakika sonra da Silivri açıklarında Kandilli Rasathanesi verilerine göre 6.1 büyüklüğünde yeni bir deprem gerçekleşmişti. 6.92 km derinlikteki deprem; Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova’da da hissedilmiş, devam eden süreçte yaşanan artçı sarsıntılar panik ve endişeye neden olmuştu. Meydana gelen depremlerden sonra bilim çevrelerinden beklenen İstanbul Depremiyle ilgili açıklamalar yapılmıştı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tarafından paylaşılan İstanbul Jeofizik Haritası, depremle ilgili merak edilen güvenli ve risksiz bölgeler konusuna açıklık getirecek nitelikte Ercan tarafından paylaşılan harita aşağıda yer alıyor.

İSTANBUL’UN JEOFİZİK HARİTASI(V30).

Jeofizik harita; yerin deprem sırasında davranışını, ayrıca yapılaşma için dayanımını gösteren temel bilgileri yansıtır. Deprem sırasında yıkımların yüzde 65’i yerden, yüzde 35’i yapıdan gelen sorunlardan kaynaklanır. Çözüm; sağlam yerde,… pic.twitter.com/3ubKslRTtx — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 29, 2025