İstanbul Havalimanı'ndan R.K. adlı boksör yolcusunu alan 56 yaşındaki taksi şoförü Kadir Biçer, yolcu ile herhangi bir tartışma yaşamadığını, ancak yolda ilerlerken yolcunun aniden saldırıya geçtiğini söyledi. Biçer, "Öncesinde bir tartışmamız olmadı. Bir yolcu seni rahatsız ettiyse indirirsin arabadan. Bu adamla ilgili hiçbir şey olmadı. Isırmaya öpmeye başladı. Elini gözüme sokmaya, yırtmaya çalıştı" dedi.

Olay, taksi şoförünün Beyoğlu'na gitmek üzere yola çıkarken aracın bir süre sonra durmasıyla ortaya çıktı. Arka arkaya giden iki taksiden birinin şoförü, Kadir Biçer'i yerde baygın halde buldu ve arkadaşlarıyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Biçer'in durumu ağır olduğundan yoğun bakımda tedaviye alındı.

Saldırgan Boksör Tutuklandı

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturma sonucunda, Kadir Biçer'in ücret anlaşmazlığı nedeniyle İngiltere vatandaşı R.K. tarafından darbedildiği ortaya çıktı. R.K., olayın ardından yakalanarak tutuklandı. Şüpheli boksörün ifadesinde, "Boksörüm" dediği ve saldırının sebepleri hakkında ise net bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olayla ilgili olarak taksi içerisindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler de büyük bir şok yaşattı. Görüntülerde, arka koltukta oturan R.K.'nın, Kadir Biçer'e saldırarak şoförü darp etmeye başladığı, araçtan indikten sonra ise yerde yatan Biçer'e tekrar saldırdığı görülüyor.

Kadir Biçer, Olayı Anlattı

Yoğun bakımdan özel odaya alınan Kadir Biçer, yaşadığı korkunç anları şu şekilde anlattı:

“Adam arabaya bindi. Taksim’de bir adres söyledi ve oraya gidiyorduk. Kendi kendine bir şeyler söylüyordu. Ellerini gözüme sokmaya başladı, ısırmaya ve öpmeye başladı. Ben boksörüm dedi. Niye böyle hareketler yaptığını sordum, gözlerimi yırtmaya çalıştı. Ben İngilizce bilmiyorum, o Türkçe bilmiyor, ne olduğunu anlamadım. Soluğu yerde aldık ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Daha sonra bayıldım.”

Biçer, olayın hiçbir tartışma olmadan gerçekleştiğini ve yolcunun rahatsız edici hareketleri karşısında ne yapacağını şaşırdığını belirtti.

Olayın Ardından Gelişen Süreç

Kadir Biçer'in sağlık durumu iyileşmeye devam ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şoför, yaşadığı travmanın ardından hem fiziksel hem de psikolojik olarak tedavi sürecine alındı.