Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sağlık ve tarım alanlarında dijital dönüşümü destekleyecek yeni programların üniversitelerde hayata geçirileceğini açıkladı. Özvar, bu adımların üniversitelerin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir yükseköğretim sistemine geçişi sağlamak amacıyla atıldığını belirtti.

YÖK Başkanlığı’nda düzenlenen 261. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda konuşan Özvar, Türkiye genelinde gerçekleştirilen "2030’a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu" temalı bölgesel toplantıların verimli geçtiğini vurgulayarak, bu çalışmaların kalıcı hale gelmesi için bir rapor ve eylem planı hazırladıklarını duyurdu. Bu planın önümüzdeki ay üniversitelerle paylaşılması bekleniyor.

Yapay zekâ temelli program sayısı 80’e çıkacak

Yapay zekâ alanında ciddi bir genişlemeye gideceklerini belirten Özvar, şu ifadeleri kullandı:

“Yapay zekâ temelli program açan üniversite sayısını 80’e çıkaracağız. Bunlar arasında vakıf üniversitemiz de yer alacak. Bilişim ve yapay zekâ temelli programlar gibi büyük önem verdiğimiz siber güvenlikle ilgili olarak da ön lisans ve lisans programlarının sayısını artıracağız.”

Sağlık eğitimi için dijitalleşme odaklı yeni programlar yolda

Üniversitelerde sağlık alanındaki dijital dönüşüm için yeni programlar geliştirildiğini ifade eden Özvar, şu bilgileri verdi:

“Bu konudaki çalışmalarımızı koordine etmek adına bir çalışma grubu oluşturduk. Yeni ön lisans programlarını belirledik ve bunları bu yıl açılmak üzere üniversitelerimize teklif edeceğiz. Lisans programları üzerinde bir süre daha çalışacağız ve önümüzdeki süreçte bunlarla ilgili de gerekli adımları atacağız.”

Tarımda yapay zekâ ve büyük veri odaklı eğitim modelleri hazırlanıyor

Tarım sektörüne yönelik dijital dönüşüm hedeflerine de değinen Özvar, tarımsal üretim kapasitesini artırmak için üniversitelerde yeni bölümler oluşturacaklarını söyledi:

“Tarım; yapay zekâ, hassas tarım uygulamaları, nesnelerin interneti tabanlı izleme sistemleri ve büyük veri analitiği gibi teknolojilerin hızla entegre edilmesi gereken sektörlerin başında gelmektedir.

Tarımda dijital teknolojilere dayalı lisans ve ön lisans programlarının oluşturulmasını, mevcut programların revize edilmesini ve sektörle iş birliklerinin derinleştirilmesini teşvik ederek, ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Yeni ön lisans ve lisans programlarının tekliflerini aldık ve bunlar üzerinde çalışıyoruz. Açılacak programların netleşmesinin ardından üniversitelerimize tekliflerimizi ileteceğiz.”

Meslek yüksekokulları için yeni dönüşüm planı

YÖK Başkanı, istihdam odaklı eğitim kapsamında meslek yüksekokullarındaki programları daha spesifik hale getirmek için de çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Makine, metalurji ve inşaat gibi alanlarda dönüşüm planlarının hazırlandığını belirtti.

Yeşil ekonomi odaklı bölümler de geliyor

Dijitalleşme ve yapay zekâya benzer şekilde yeşil ekonomi ve sürdürülebilir teknolojiler alanında da üniversitelerde yeni programlar açılacak. Özvar, bu konuda da şu bilgileri paylaştı:

“Ülkemizin yeşil ekonomi yolunda ihtiyaç duyacağı uzmanları yetiştirmek üzere üniversitelerimizde ilgili alanlarda ön lisans, lisans ve lisansüstü programların açılmasını planlıyoruz. Mevcut üniversite programlarımızın müfredatlarına yeşil dönüşüm perspektifini entegre etmesini bekliyoruz.”

Akreditasyon süreçleri 2027’ye kadar tamamlanacak

Doktora programı açmak isteyen üniversiteler için akredite program şartı getirdiklerini belirten Özvar, benzer şekilde fakülte ve enstitü kurulumları için de bu şartın aranacağını söyledi:

“2027 yılına kadar üniversitelerimizin tamamının akreditasyon süreçlerini tamamlamasını bekliyoruz.”

Spor Dostu Kampüs projesinde 66 üniversiteye onay

Özvar, geçen yıl başlatılan Spor Dostu Kampüs projesine bu yıl şubat ayında alınan başvurularla ilgili de bilgi verdi. 83 başvurudan 66 üniversitenin ön değerlendirmeyi geçtiğini belirten Özvar, değerlendirme sonuçlarının Mayıs ayı içerisinde açıklanacağını söyledi:

“Projenin ilk yılında başvuru yapan 83 üniversiteden 66’sının başvurusu olumlu değerlendirilerek ön değerlendirmeyi geçmiştir. Yapılan ön değerlendirmede 66 üniversitenin 77 kampüsünün başvurusu olumlu değerlendirilerek panelist sürecine geçmiştir. Spor Bilimleri ve Beslenme-Diyetetik bölümlerinden 57 alan uzmanı akademisyenden oluşan panel değerlendirme süreci mayıs ayının ilk haftasında tamamlanmış olacaktır. Sürecin tamamlanmasının ardından değerlendirme sonuçları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında kamuoyuyla paylaşılacaktır.”