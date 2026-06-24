Kış aylarında yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı Dağı’nda havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı dağcıların zirve tırmanışları yeniden başladı. Türkiye’nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı, her yıl olduğu gibi bu sezon da doğa ve dağcılık tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Bulgaristan’dan gelen 10 kişilik dağcı grubu, Türkiye Dağ Kayağı Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Selçuk Taş rehberliğinde zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 bin 300 metre rakımdan yürüyüşe başlayan ekip, elverişli hava koşullarının da etkisiyle 12 saatlik tırmanış sonunda 5 bin 137 metredeki zirveye ulaştı.

Ağrı Dağı Zirvesinde Kar Kalınlığı 1,5 Metreyi Buluyor

Zirvede yoğun kar örtüsüyle karşılaşan dağcılar, eşsiz manzara eşliğinde bol bol fotoğraf ve video çekti. Zirve deneyiminin ardından dönüşe geçen ekipteki bazı sporcular ise yürümek yerine karla kaplı yamaçlardan kayarak inmeyi tercih etti.

Tırmanışa rehberlik eden Selçuk Taş, bu yıl dağda geçmiş yıllara kıyasla daha fazla kar bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“3300 metre rakımdan zirveye kadar yaklaşık 1,5 metre kalınlığında kar tabakası var. Geçmiş yıllara oranla oldukça fazla kar bulunuyor. Umarım sorunsuz ve kazasız bir sezon geçiririz.”

Yerli ve Yabancı Dağcıların Gözdesi

Türkiye’nin en önemli dağcılık rotaları arasında yer alan Ağrı Dağı, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce dağcıyı ağırlıyor. Özellikle yaz sezonunda yoğunlaşan tırmanış faaliyetleri, bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.

Uzmanlar, zirveye çıkmayı planlayan dağcıların hava koşullarını yakından takip etmeleri ve profesyonel rehberler eşliğinde tırmanış gerçekleştirmeleri gerektiğini vurguluyor.