Olay, akşam saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Ergenuşağı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle otomobil alev topuna dönerken, o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.