Milli takımın çalışması, Carson Sports Park tesislerinde yapıldı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda futbolcular daha sonra top kapma ve pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Basına kapalı bölümde ise teknik heyetin, ABD karşılaşmasına yönelik taktik planlar üzerinde durduğu öğrenildi.

Montella ve Bir Futbolcu Basın Karşısına Çıkacak

A Milli Takım, maç öncesindeki son antrenmanını yarın TSİ 03.30’da gerçekleştirecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu ise TSİ 00.30’da düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Türkiye-ABD Maçı Ne Zaman?

2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki kritik mücadelede Türkiye, 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles’ta oynanacak karşılaşma TSİ 05.00’te başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasını başarılı bir sonuçla tamamlayarak üst tura yükselmeyi hedefliyor.